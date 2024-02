Escasez de talento: 65% de los empleadores en Panamá afirman tener dificultad para contratar personal

La empresa ManpowerGroup reveló que en Panamá el 65% de los empleadores reportan dificultad para encontrar el talento que necesitan, manteniendo el porcentaje desde la última encuesta.

Para Claudia Escobar, gerente país de ManpowerGroup en Panamá, la escasez de talento se puede mejorar a través de alianzas público-privadas que favorezcan modelos educativos acordes al mercado laboral del país.

“Es importante contar con currículos dinámicos para que estos se puedan adaptar rápidamente a dichas necesidades. Hay que hacer énfasis en inglés, habilidades digitales y habilidades blandas desde primaria hasta la universidad e impulsar las carreras técnicas de mayor demanda”, comenta Escobar.

“Es importante señalar que no es que en Panamá no haya talento, lo que significa este estudio es que cada día, por temas de globalización y avances tecnológicos, hoy día no solamente se necesita un título o una profesión para poder ser competitivo. Se requieren otras habilidades”, agregó la especialista

Según el reporte estadístico los puestos más buscados por los empleadores en Panamá son: administración, soporte y apoyo de oficina, atención al cliente y front office, ventas y marketing, recursos humanos y tecnologías de la información y análisis de datos.

Por otro lado, los empleadores dieron a conocer que las habilidades blandas que tienen mayor dificultad para encontrar son responsabilidad y credibilidad, razonamiento y resolución de problemas, pensamiento crítico y analítico y liderazgo e influencia social.

Por último, Escobar recomendó a quienes buscan empleo “adquirir experiencia profesional mientras se está estudiando. Antes era muy común que los padres nos dijeran: enfócate en estudiar y luego buscas trabajo. Hoy día no es así, debemos ir buscando esas experiencias incluso cuando estamos en la escuela secundaria. Lo podemos hacer mediante voluntariado y trabajar durante el verano, porque las habilidades blandas se desarrollan en el trabajo”.