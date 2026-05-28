Estados Unidos y Panamá ponen en marcha escáneres de carga en la Zona Libre de Colón

Dos nuevos escáneres de carga de alta tecnología, modelo Rapiscan M60, fueron instalados en la Zona Libre de Colón y ya se encuentran operativos, tras una inversión de $4.6 millones financiada por Estados Unidos.

El acto de inauguración contó con la participación del embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, y la directora de Aduanas de Panamá, Soraya Valdivieso. Durante el evento se detalló que estas herramientas fortalecen la capacidad del país para detectar, interceptar y desmantelar el flujo de drogas letales, precursores de fentanilo, armas y otros contrabandos utilizados por organizaciones criminales transnacionales, al tiempo que se protege el comercio legítimo y se refuerza la seguridad fronteriza estadounidense.

“Estos escáneres envían un mensaje claro: la era de la explotación criminal descontrolada de las rutas comerciales ha terminado”, afirmó el embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera. “Estados Unidos y Panamá trabajan juntos para perseguir y desarticular despiadadas redes criminales transnacionales, carteles y contrabandistas que amenazan nuestra soberanía, envenenan a nuestros pueblos y se aprovechan de los inocentes. Hoy entregamos resultados: fronteras más fuertes, comunidades más seguras y un frente unido contra quienes trafican aprovechándose de la explotación y la ausencia de aplicación de la ley,” añadió.

Estos dispositivos de alta resolución se integran al Centro de Monitoreo Central, donado por el gobierno estadounidense en 2023, para consolidar un sistema robusto que identifica cargamentos de alto riesgo en tiempo real, antes de que afecten a las comunidades panameñas o crucen hacia Norteamérica. Un tercer escáner ya opera en Paso Canoas y un cuarto será desplegado próximamente en Guabito. Con esta iniciativa, Estados Unidos ha dotado a Panamá con tecnología avanzada de inspección valorada en más de $14 millones, monto que incluye los equipos y la infraestructura de monitoreo.

Cerca del 30% de la carga marítima con destino a Estados Unidos transita a través de Panamá, y una gran parte de ella se moviliza por la Zona Libre de Colón, la segunda zona franca más grande del mundo.