Estudiantes de bachilleratos técnicos en Bocas del Toro reciben orientación vocacional del Mitradel

Profesionales y representantes del sector productivo compartieron con 190 estudiantes de los bachilleratos en Metalmecánica, Tecnología Mecánica, Electrónica, Ebanistería, Autotrónica, Electricidad y Construcción de la provincia de Bocas del Toro las tendencias ocupacionales, las competencias que demanda el mercado actual y las oportunidades vinculadas a las carreras técnicas.

En ese contexto, personal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), a través de la Dirección de Empleo y la sede Regional de Bocas del Toro, desarrolló una jornada de orientación mediante el Programa de Orientación Vocacional y Empleo (POVE), en la que ofrecieron información estratégica sobre la oferta formativa y la inserción laboral.

La actividad fue encabezada por la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, espacio donde los jóvenes también conocieron las opciones académicas de distintas universidades. “Este es un programa que trata de mostrarle a los jóvenes hacia dónde va el futuro del mercado laboral, las carreras y cómo tomar una actitud frente a los desafíos que tiene este mercado, sabiendo que esta es una región que necesita mucho impulso y en eso estamos trabajando”, destacó la titular del Mitradel.