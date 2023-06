Estudio revela que la confianza de los consumidores panameños bajó y el desempleo sigue preocupando

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño, según la medición de mayo 2023 registró 88 puntos. Es decir, experimentó una disminución de 6 puntos, respecto al mes de marzo cuando alcanzó 94 puntos.

De acuerdo al informe, la percepción sobre la posibilidad de ahorrar dinero se mantiene en niveles de desconfianza, con un resultado de 72 puntos, con una baja de 6 puntos, con respecto a la medición de marzo 2023, que fue de 78 puntos.

Sobre el desempleo, en la medición de mayo, el 26% consideró que es muy probable que obtenga un trabajo y el 20% proyecta que es bastante probable que tenga trabajo. El 20% piensa que es poco probable obtenerlo, mientras un 9% considera que no tendrá empleo y un 25% no sabe/ no tiene idea si podría obtener un trabajo.

Sobre la situación económica de los hogares, el informe presentó una leve disminución de 4 puntos, pero aún se mantiene en los niveles de confianza. Ese indicador marcó 102 puntos para la medición de mayo 2023, mientras que en marzo marcó 106 puntos.

Sobre las perspectivas de la situación económica general del país para los próximos 12 meses marcó 83 puntos, presentando una disminución de 24 puntos, al compararlo con marzo 2023. Aseguran que este indicador presentó un retroceso en la confianza de los consumidores sobre la economía del país a futuro.

En ese sentido, el presidente de The Marketing Group Domingo E. Barrios dijo que “tenemos una disminución de 6 puntos en la evaluación de la desconfianza que presenta el consumidor. Antes estábamos en 94 puntos, que era desconfianza, pero estaba cerca de llegar al punto neutral de 100 y entrar en la posible confianza que es lo positivo. Sin embargo, hemos tenido una disminución”.

Por su parte, Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), manifestó que “siempre estamos incentivando a las empresas a que continuemos con esa reactivación. Más bien ahora, impulsemos una economía que sabemos que está activa y creemos más plazas de empleos, al final, eso es lo que le va a dar la confianza al consumidor”.

The Marketing Goup con la colaboración de la CCIAP realizaron la encuesta en Panamá.