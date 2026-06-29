ETESA suspende exportaciones de energía a Centroamérica por bajos niveles en los lagos Fortuna y Bayano

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), a través del Centro Nacional de Despacho (CND), anunció la suspensión de las exportaciones de energía hacia Centroamérica, equivalentes a 200 megavatios, como medida preventiva para garantizar el abastecimiento eléctrico en Panamá.

La decisión se adoptó debido a los bajos niveles registrados en los lagos Fortuna y Bayano, principales reservas hídricas utilizadas para la generación hidroeléctrica. Según ETESA, esta situación está asociada a los efectos del fenómeno de El Niño sobre las fuentes de agua del país.

La medida fue tomada luego de que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) presentara al Centro Nacional de Despacho un informe técnico sobre el comportamiento de las condiciones hidrológicas y su impacto en la disponibilidad de recursos para la generación de energía.

De acuerdo con ETESA, la suspensión de las exportaciones busca priorizar el abastecimiento interno y mantener la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional ante las actuales condiciones de las reservas de agua.