Eurodiputado promueve la participación juvenil y el uso de la tecnología en Panamá

El eurodiputado Alvise Pérez, líder de la agrupación de electores “Se Acabó La Fiesta” en la décima legislatura del Parlamento Europeo, visitó Metro Libre.

Durante el encuentro, destacó la importancia de la juventud en la política y el papel de la innovación tecnológica en el desarrollo económico.

Pérez se reunió con el alcalde capitalino Mayer Mizrachi para compartir ideas sobre la necesidad de que los jóvenes emprendedores, especialmente los vinculados a pequeñas y medianas empresas, se involucren en nuevas plataformas tecnológicas para impulsar el crecimiento de sus negocios.

El eurodiputado señaló que el sistema político actual “está corrompido y hecho a la medida para que los legisladores europeos no podamos presentar una ley en pro del país”.

Por ello, insistió en que es indispensable que las nuevas generaciones de políticos coordinen sus esfuerzos en temas relevantes para sus países.

Asimismo, Pérez resaltó que la diversificación de la economía es clave para generar empleos en el sector primario y facilitar el acceso a vivienda asequible para los jóvenes.