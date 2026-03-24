Expertos advierten un “desgaste progresivo” tras la falta de ocio

El incremento sostenido en el precio del combustible y el costo de vida no solo vaciaría las billeteras de los panameños, sino que podría generar una crisis silenciosa en su bienestar emocional. Psicólogos advierten que la reducción de las actividades recreativas, forzada por la economía, podría empujar a la población hacia un estado de agotamiento y frustración.

Para Christian Francisco Tejeira, presidente de la Asociación Panameña de Psicólogos, el problema radicaría en la pérdida del equilibrio. “Cuando el tiempo de ocio se reduce, terminamos acumulando tensiones sin poder procesarlas adecuadamente por falta de descanso real”, explica. Según Tejeira, el encarecimiento del transporte obligaría a las personas a salir menos, convirtiendo la rutina en un ciclo exclusivo de tareas y deberes, lo que impacta directamente en la salud física y emocional.

Por su parte, el psicólogo Edgar Valderrama señala que la falta de estos espacios derivaría en un “agotamiento emocional”. La recreación, ya sea en familia o en soledad, no es un simple pasatiempo, sino una herramienta biológica. “Los momentos de ocio ayudan a ‘desinflamar’ el cerebro y el sistema nervioso, permitiéndonos salir del modo automático y manejar el estrés que generan ciertas profesiones”, afirma Valderrama.

De la frustración al desgaste

Finalmente, el psicólogo Jairo Grael destaca que el impacto sería “directo”. La sensación de que el salario, que antes cubría lo básico y el entretenimiento, ahora solo alcanza para comida y transporte, crea una sensación progresiva de desgaste. “Comienza a aparecer la frustración e incertidumbre”, advierte Grael, subrayando que el descanso no es un lujo, sino un componente esencial para el equilibrio humano.