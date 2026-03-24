Expertos advierten un “desgaste progresivo” tras la falta de ocio

<span class="mln_uppercase_mln">l.Rodríguez |</span> El diputado Roberto Zúñiga manifestó que el 'alza internacional del petróleo es un tema que debemos abordar con responsabilidad y visión de país. Desde la Asamblea Nacional debemos promover espacios de análisis y coordinación para evaluar medidas que mitiguen su impacto en el costo de vida'.Para Zúñiga, 'Panamá necesita avanzar en eficiencia del transporte, mejor logística y una estrategia de seguridad energética que reduzca nuestra dependencia del petróleo'.