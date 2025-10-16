$!Expertos discuten sobre minera y empleo en Colón

El Centro Regional Universitario de Colón (CRU) albergó el foro “Situación actual y futuro de la actividad minera en Panamá”, un encuentro que contó con la participación de ingenieros mineros de Cobre Panamá, Alberto McKenzie y Jonathan Montenegro, junto a las voces críticas representadas por el activista Gilberto “Cholo” García y el economista Juan Jované.

A pesar de sus diferencias, ambas partes coincidieron en un punto central: la urgente necesidad de generar empleos en la provincia de Colón, una de las más afectadas por la falta de oportunidades laborales.

McKenzie sostuvo que “lastimosamente, desde el cierre de operaciones de la mina hay mucha gente desempleada, y es de conocimiento general que la situación no es la mejor. Ya es hora de que como panameños abramos estos espacios”. Añadió que si la mina se reactiva, se podrían generar “20,000 empleos directos e indirectos de aquí a seis meses”, y más de 40,000 en un año, no solo por la actividad minera, sino también por los proveedores.

Por su parte, García propuso la creación de una empresa panameña dedicada al cierre de minas, la cual, según estimó, “podría generar alrededor de 1,500 empleos en Colón”, aunque no precisó la fuente de financiamiento ni el mecanismo de implementación. Por otro lado, Jované destacó la existencia de proyectos turísticos pendientes de implementar dentro del Plan de Desarrollo Integral de Colón.

Sin embargo, el público cuestionó la propuesta, señalando que desde la pandemia no han visto avances concretos ni oportunidades reales en el turismo local.