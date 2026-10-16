Exportaciones de servicios de Panamá alcanzan récord histórico y crecen 12,7 % en 2026

Las exportaciones de servicios de Panamá alcanzaron un récord histórico de B/.20,194 millones en 2025 y mantuvieron su crecimiento durante el primer semestre de 2026, cuando sumaron B/.11,130.4 millones, un aumento de 12,7 % frente al mismo período del año anterior, según cifras estimadas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El desempeño estuvo impulsado principalmente por las actividades de transporte y viajes, que generaron en conjunto el 86,9 % de los ingresos por exportaciones de servicios entre enero y junio de 2026.

El transporte aportó B/.5,873.6 millones, con un crecimiento interanual de 16,7 %, mientras que el rubro de viajes, vinculado principalmente al turismo internacional, alcanzó B/.3,793.7 millones, un incremento de 14,7 %.

Durante el segundo trimestre de 2026, las exportaciones de servicios totalizaron B/.5,630.5 millones, un aumento de 15,9 % respecto al mismo período de 2025. En los primeros tres meses del año, la cifra fue de B/.5,499.8 millones, con un crecimiento interanual de 9,7 %.

Además del transporte y el turismo, Panamá cuenta con otros sectores exportadores de servicios, como las actividades financieras, los seguros, las telecomunicaciones, la informática y los servicios empresariales, que representan oportunidades para diversificar la oferta y fortalecer la competitividad del país.

En este contexto, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) destacó iniciativas como la Estrategia Nacional para la Exportación de Servicios Modernos (ENESM), lanzada el pasado 20 de abril, y el Decreto Ejecutivo No. 14, que crea el comité tripartito de esta estrategia.

Los resultados reflejan la importancia de los servicios para la economía panameña y el potencial de ampliar la presencia del país en los mercados internacionales mediante actividades tradicionales y servicios de mayor valor agregado.