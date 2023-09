Fallas eléctricas continúan; residentes y empresarios piden soluciones

Los apagones y fluctuaciones eléctricas continúan incrementando los costos en las empresas y hogares en diversos lugares del país.

Para Rubén Castillo, presidente del CONEP, “es importante para la actividad productiva que no haya cortes de energía. Deben deslindarse responsabilidades, ya que las consecuencias son catastróficas”.

Leonel Amet Olmos, presidente electo de la Cámara de Comercio de Panamá Oeste, comentó que “los costos que ellos (distribuidores) cobran deben tener la capacidad para poder cubrir los imprevistos. Estamos cayendo en una situación donde no pasa nada. No se sale a dar ninguna explicación a la comunidad”.

Michael Chen, presidente de la Cámara de Comercio de Colón. manifestó que “se debe mejorar la matriz energética del país y buscar métodos alternos (energía solar, etc.) para garantizar mejores precios, evitar fluctuaciones y apagones”.

El presidente de la Cámara de Turismo de Bocas del Toro, Juan Pablo De Caro, indicó que “los apagones y cortes de luz siempre son un problema para el sector, un problema serio”.

Así, Carlos Mauricio Caballero, presidente de la Cámara de Comercio de El Valle de Antón, confirmó que “un hotel no puede gestionar sus reservas ni facturas si no hay fluido eléctrico, no hay punto de venta, se pierde internet. Hay pérdidas, por lo que no puedes generar. Los gastos se han duplicado”.

Mientras que el representante del Instituto Panameño del Consumidor, Giovanni Fletcher, aseguró “que no perciben ninguna propuesta de cambio de mejoría estructural dentro del sistema eléctrico”.