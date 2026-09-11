Fenómeno de El Niño afecta producción del plátano, arroz, maíz y las hortalizas

El fenómeno de El Niño ya impacta la producción agrícola nacional. Productores reportan afectaciones en rubros como el plátano, maíz, arroz, papaya, cebolla, papas, tomate y el apio, debido a escenarios de escasez de agua en algunos lugares y lluvias excesivas en otros.

El alcalde de Pedasí, provincia de Los Santos, Miguel Batista, indicó que “en el caso de la provincia el clima está bastante cambiante, en algunos puntos hay fuertes aguaceros y en otros puntos simplemente pues una sequía densa”. Agregó que “los productos más afectados han sido la leche, maíz, plátano, arroz, prácticamente todos los rubros”.

Batista comentó que para mitigar el fenómeno de El Niño, “hemos estado ayudando en la limpieza de los abrevaderos y algunas quebradas para captar agua”. Señaló que “se propuso al MIDA un programa 50-50, donde el productor invertía en un pozo o abrevadero y el resto lo pagaba la entidad, buscando agilizar la ayuda del gobierno ante la demanda de productores que necesitan agua para su producción”.

En tanto, en Veraguas, el productor Eusebio Camargo, reportó deterioro en sus cultivos. “Las lluvias nos están afectando bastante, porque los cultivos se están deteriorando y podemos tener pérdidas en la producción de algunos rubros como plátano, maíz, arroz, cebolla y papaya”, señaló. “Pedimos con urgencia el apoyo del gobierno con asistencia técnica y medidas que nos permitan recuperarnos de estas afectaciones”.

Por su parte, el productor Carlos Díaz, productor de cebolla en la provincia de Herrera indicó que “el fenómeno de El Niño ya ha generado pérdidas en cultivos como cebolla, maíz, arroz, papaya y papa. Ante esta situación, se han realizado labores de limpieza de abrevaderos y construido fuentes de agua para mitigar un poco las pérdidas”.