Feria laboral de la Alcaldía de Panamá ofrecerá más de 4,000 vacantes en septiembre

Más de 4,000 vacantes de empleo estarán disponibles durante la feria laboral Empleo 2.0 Powered by Konzerta, organizada por la Alcaldía de Panamá y Konzerta.

De acuerdo con datos oficiales, la actividad tendrá una modalidad digital y otra presencial. La plataforma digital estará disponible del 14 al 20 de septiembre, mientras que la jornada presencial se realizará el 15 de septiembre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Centro de Convenciones Atlapa.

La directora de Recursos Humanos de la Alcaldía de Panamá, Mileika Zambrano, indicó que en la feria participarán más de 60 empresas, con oportunidades laborales a nivel nacional para personas con distintos niveles de experiencia y en diferentes áreas.

“El empleo es un derecho humano fundamental”, afirmó Miguel Bechara, director de Konzerta.com en Jobint. Añadió que la alianza con la Alcaldía busca “democratizar su acceso” y acercar a los panameños a las oportunidades ofrecidas por empresas.