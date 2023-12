Fernández ve inflación detrás de derrota electoral y cuestiona datos de pobreza en Argentina

El saliente presidente argentino Alberto Fernández, que el 10 de diciembre entregará el poder al ultraliberal Javier Milei, señaló a la inflación como causa central de la derrota electoral del oficialismo y cuestionó los datos que indican que más de 40% de los argentinos vive en la pobreza.

En entrevista con la agencia Noticias Argentinas (NA) divulgada este domingo, Fernández, un peronista de centroizquierda que reemplazó en el poder en 2019 al derechista Mauricio Macri -hoy aliado de Milei-, repasó sus cuatro años de gestión, hizo algunos descargos y también señalamientos.

"Uno tiene que preguntarse por qué perdimos, y no podemos pensar que perdimos porque la gente está equivocada. Perdimos porque evidentemente el problema inflacionario se profundizó con la falta de dólares. Cuando la inflación alcanza los niveles que alcanzó, los bolsillos se deterioran y no pudimos encontrar una respuesta a eso", reconoció Fernández.

Argentina atraviesa una inflación de 143% anual, en un contexto de fuertísima escasez de dólares, con el acceso a mercados internacionales de crédito cortado, lo cual llevó a una sistemática emisión monetaria para cubrir el déficit de las finanzas públicas, alimentando la espiral inflacionaria.

Sobre el dato oficial de 40,1% de pobres en el país, Fernández le dijo a NA que "si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada".

"Creo que está mal medida la pobreza", sostuvo el mandatario de 64 años.

"Yo no puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo. (...) Hay algo que no me cierra y como la pobreza finalmente se mide a través de la Encuesta Permanente de Hogares, es una encuesta (...) en un tiempo donde las encuestas además han demostrado la falibilidad", afirmó.

Alberto Fernández evitó criticar directamente a la vicepresidenta y expresidenta Cristina Kirchner, con la que tiene una tensa relación desde la Casa Rosada, pero disintió de su "forma de hacer política".

"Tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política. Pero yo la respeto", aseveró sobre la dirigente con la que dijo que "no" habla.

El presidente, que participará el jueves de la cumbre de mandatarios del Mercosur en Brasil en el que será su último acto internacional, señaló que es un "demócrata" y estará en el traspaso de mando a Milei porque es lo que "corresponde", en una indirecta a Kirchner que no estuvo presente en la asunción de Macri en 2015.

Fernández cerró diciendo que espera que los argentinos le recuerden como "un hombre de la democracia".