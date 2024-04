Finanzas públicas, reto del nuevo gobierno

El escenario político y los retos del próximo gobierno fueron abordados por líderes del sector empresarial, quienes consideran que en el próximo quinquenio el principal problema será las finanzas públicas.

Juan Carlos Arosemena, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), indicó que “esta ha sido una campaña en donde ve a una ciudadanía muy apática... Una campaña muy austera, lo que al final es positivo, ya que la gente ha tenido que escuchar más las propuestas en lugar de una bolsa de comida”.

Añadió que el ganador tendrá que enfrentar problemas como “el IVM de la CSS, las demandas por el tema minero, el agua y embalses del Canal, recuperar grado de inversión, lo que requerirá de “alianzas para crear consensos” para solucionar esos problemas.

Felipe Rodríguez, expresidente de APEDE, dijo que “tenemos un grave problema fiscal que va a limitar las inversiones públicas que aspiran muchos de los electores, hay promesas que todavía no se termina de decir de dónde van a salir los recursos. Un gran reto es la estabilidad fiscal, el manejo de las finanzas públicas, la burocracia excesiva que limita la inversión privada y la caída de las inversiones”.

Elisa Suárez, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Viviendas (CONVIVIENDA), manifestó que “tenemos que tener propuestas futuras no quinquenales. Soluciones al tema del agua, modificar ley de interés preferencial. Los servicios de electricidad no pueden seguirse financiando a costa del promotor. Tenemos que lograr los balances necesarios para exista el crecimiento y desarrollo pero no acosta de quien lo invierte todo”.

Juan Manuel Suárez, director de Grupo Suárez, opinó: “Consideramos que se va a seguir dinamizando la industria de la construcción porque la demanda existe, el déficit habitacional existe, pero necesitamos apoyo de la banca privada y estatal, bancarizando y generando hipotecas para nuestros clientes”.