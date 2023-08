First Capital Group ofrece en Panamá reestructuraciones y emisiones de deuda

First Capital Group, una empresa de asesoría financiera, reconoció que Panamá les brinda oportunidades de expansión, ya que “tiene una base estratégica para todo el desarrollo de América Latina” y que con la apertura de oficinas en el país brindarán servicios especializados como restructuraciones, fusiones y adquisiciones, securitizaciones, valuaciones, infrastructure advisory y asesoramiento financiero. Miguel Ángel Arrigoni, CEO de First Capital Group, manifestó que “la verdadera inversión es contratar gente. Nuestra oficina a nivel global genera ingresos por más o menos 8-10 millones de dólares, eso a través de gente. Se viene generando cifras cerca de medio millón de dólares al año. Yo estimo que en Panamá tenés una oficina, si me haces esta pregunta dentro de 5 años, deben ser 5-6 millones de dólares al año”. Los servicios de la agrupación están dirigidos a “bancos, retail, cualquier empresa que tenga que ver con la industria portuaria”. El ejecutivo destacó que el sistema financiero panameño “ha ganado muchísimo en transparencia. Yo lo considero válido y transparente. Panamá tiene una oportunidad a través de los bancos de exportar capital de negocios y de crecer mucho más afuera de lo que crecerían aquí adentro”. Por su parte, Maribel Castillo, representante de First Capital Group en Panamá, consideró que “la firma ha tomado una decisión estratégica importante para seguir creciendo y nada mejor que Panamá, porque se proyecta muy bien como un plataforma, tenemos un grupo importante de empresas SEM”. Añadió que “entre todos los retos que tenemos todavía somos un puerto seguro, que refleja y da estabilidad, no solamente política, sino monetaria y jurídica a todos los vecinos, regionales”.