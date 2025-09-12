Fitch sanciona a Francia por incertidumbre presupuestaria y recorta la nota de su deuda

La agencia Fitch recortó este viernes un escalón la nota de la deuda de Francia de "AA-" a "A+" con perspectiva estable, por la persistente inestabilidad política y las incertidumbres presupuestarias que dificultan un saneamiento fiscal, un nuevo revés para el presidente Emmanuel Macron.

El informe de la calificadora de riesgo Fitch cierra una semana difícil para el gobierno de Macron que enfrenta la elaboración del presupuesto para 2026 en plena crisis política.

El lunes, el primer ministro François Bayrou cayó ante el Parlamento cuando buscaba el apoyo a su plan presupuestario para 2026, que preveía reducir el déficit (5,8% del PIB en 2024) y la deuda pública (alrededor del 114%).

"El fracaso del gobierno en una moción de confianza ilustra la creciente fragmentación y polarización de la política interna", afirmó la calificadora de riesgo en un comunicado.

Macron nombró rápidamente a su hombre de confianza, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro, con la misión de lograr un presupuesto para el próximo año, y estabilidad negociando con las fuerzas políticas.

Este nuevo episodio de la profunda crisis política que vive Francia desde 2024, cuando un adelanto electoral decidido por Macron dejó una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías, llegó días antes de que Fitch publicara su reporte sobre la deuda de Francia.

"Desde las elecciones legislativas anticipadas de mediados de 2024, Francia ha tenido tres gobiernos diferentes", afirmó la calificadora.

La agencia señaló que "esta inestabilidad debilita la capacidad del sistema político para llevar a cabo una consolidación fiscal importante y hace poco probable que el déficit fiscal se reduzca al 3% del PIB para 2029, como se había fijado como objetivo el gobierno saliente".

Fitch cumplió con su advertencia de marzo, cuando mantuvo la "AA-" con perspectiva negativa, pero advirtió que degradaría la nota si la segunda economía de la UE no aplicaba un "plan creíble" a mediano plazo.

- "Los mercados ya sacaron sus conclusiones" -

La degradación de la nota implica que la capacidad de Francia para pagar su deuda podría ser más vulnerable a condiciones adversas de negocios o económicas, lo que podría incrementar la prima de riesgo.

Pero el recorte no debería tener consecuencias inmediatas para Francia, ya que algunos expertos sugirieron que el mercado de deuda ya reflejaba la expectativa de una rebaja para Francia.

El costo del endeudamiento de Francia a 10 años se acercó el martes al nivel de Italia, considerado durante años como un mal alumno en términos de control de su deuda.

"Lo que realmente importa no es la calificación otorgada por las agencias, sino la trayectoria de las finanzas públicas y la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos", destacó Lucile Bembaron, economista de Asterès. "Los mercados ya sacaron sus conclusiones, mientras que las calificaciones parecen ir con retraso".

El instituto nacional de estadística Insee elevó el jueves a 0,8% del PIB su previsión de crecimiento para Francia en 2025, frente al 0,6% anterior, aunque consideró frágiles los motores de la economía en plena crisis política.

- Presión para el primer ministro -

La decisión recrudece la presión sobre el flamante primer ministro que después de la caída de su predecesor está obligado a lograr una estabilidad parlamentaria.

La caída de Bayrou esta semana puso de relieve la fragilidad del gobierno que, desde el adelanto electoral de 2024, carece de mayoría en una Asamblea Nacional (cámara baja) divida en tres grandes bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Para intentar alcanzar una mayoría estable con la oposición socialista, Lecornu podría incluir en sus presupuestos mayores impuestos a las grandes fortunas, una línea roja hasta ahora para el "macronismo".

Esta era una de las reivindicaciones de las casi 200.000 personas, según cifras oficiales, que manifestaron el miércoles en Francia, en una jornada de bloqueos organizada a través de las redes sociales.

"Estamos hartos de que los grandes se enriquezcan durante años y de que nuestros pequeños salarios nunca aumenten", dijo a la AFP Karine, una cuidadora de 52 años, durante la manifestación en La Rochelle, en el oeste de Francia.

El tiempo apremia. El gobierno debe presentar su proyecto de presupuestos al Parlamento para mediados de octubre y, hasta el momento, Lecornu no ha desvelado cuáles serán sus planes para evitar caer ante el Parlamento.

La agencia de calificación S&P Global tiene previsto anunciar su revisión de la nota de la deuda soberana de Francia el 28 de noviembre.