Fitch sube la perspectiva de MECO a positiva: una señal de confianza en su gestión y fortaleza regional

La firma internacional Fitch Ratings subió a Positiva la perspectiva de Constructora Meco, S.A., y reafirmó su calificación nacional en ‘BBB-(pan)’, resaltando la estabilidad financiera, la disciplina administrativa y la capacidad de ejecución que la compañía ha demostrado en los últimos meses.

El informe indica que Meco redujo su apalancamiento financiero a solo una vez su EBITDA, luego de disminuir su deuda total. Fitch atribuye esta mejora a un manejo riguroso del capital de trabajo, a la optimización de su estructura de financiamiento y a la estrategia de venta de activos no esenciales, que ha permitido fortalecer su flujo operativo.

Durante 2025, la empresa ha obtenido nuevos contratos en todos los países donde mantiene operaciones permanentes lo que le permitirá contar con una posición sólida de cara al 2026.

El informe también destaca que Meco mantiene una liquidez sólida y líneas de crédito revolutivas disponibles, lo que la posiciona como una de las empresas más solventes y confiables del sector.

“Este resultado es una muestra de que estamos haciendo las cosas bien. Hemos reforzado nuestras finanzas, mantenido la confianza en los mercados y seguimos comprometidos con el desarrollo de Panamá y toda la región”, expresó Andrés Chavarría, Gerente General Corporativo de Meco.

Fitch considera que esta mejora en la perspectiva no solo es un reconocimiento a la gestión de Meco, sino también un reflejo del clima de estabilidad empresarial que empieza a consolidarse en Panamá y Centroamérica.

La calificadora prevé que, de mantenerse la tendencia actual, la compañía podría aspirar a una nueva mejora en su calificación en el mediano plazo.

Con más de cuatro décadas de experiencia y presencia regional, Meco reafirma su compromiso de continuar construyendo infraestructura, confianza y progreso, consolidando su liderazgo como una empresa de clase mundial.