Formación en robótica, semiconductores y electromovilidad impulsará el INADEH en Panamá Pacífico

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) presentó ante la Junta Directiva de Panamá Pacífico un proyecto para ampliar su centro de formación en esta zona económica especial.

La propuesta se enfoca en brindar un mayor espacio para la capacitación en automatización industrial, robótica colaborativa, sistemas ciberfísicos, Internet de las Cosas (IoT), electrónica, semiconductores, electromovilidad y demás exigencias de la Industria 4.0, alineando así la oferta formativa con las demandas del mercado laboral.

En su primera etapa, la iniciativa contempla la construcción de un edificio de aproximadamente 705 m² equipado con cuatro áreas especializadas. El componente principal será una célula de ensamblaje flexible automatizada con ocho estaciones de proceso, dotada de tecnología RFID, brazo robótico colaborativo, sistemas SCADA, simulación 3D, realidad aumentada y ciberseguridad industrial.

Además, el proyecto incluirá laboratorios híbridos (que combinan equipos físicos con entornos virtuales para prácticas de monitoreo, automatización y control de sistemas) un laboratorio didáctico de electrónica y un aula polivalente orientada a emprendedores.

Actualmente, este centro en Panamá Pacífico ofrece capacitación en idiomas, tecnologías de la información (TI), logística, electricidad, gestión empresarial, mecatrónica, energías renovables, metalmecánica y emprendimiento.