Francia amenaza a Shein con vetarle acceso al mercado si reincide en venta de muñecas con carácter pedopornográfico

Francia amenazó este lunes a Shein con prohibirle el acceso al mercado nacional si el gigante asiático del comercio electrónico vuelve a vender muñecas de naturaleza pedopornográfica, que la empresa aseguró el sábado haber retirado de su catálogo.

“Si este comportamiento se repite, tendremos derecho y lo pediré, a prohibir el acceso de la plataforma Shein al mercado francés”, declaró el ministro de Economía, Roland Lescure, a BFMTV y RMC.

“Por actos terroristas, por tráfico de estupefacientes y por objetos pedopornográficos el gobierno tiene derecho a pedir la prohibición del acceso al mercado francés (...), si se dan comportamientos reiterados o si los objetos en cuestión no se retiran en 24 horas”, precisó.

“Estos objetos horribles (...) son ilegales” y “habrá una investigación judicial”, sostuvo.

El sábado, la unidad antifraude de Francia anunció el sábado que había denunciado al gigante asiático del comercio en internet Shein por vender lo que describió como “muñecas sexuales con apariencia infantil”.

Con todo, Roland Lescure, reconoció no obstante el sábado que la ley francesa se puede eludir utilizando VPN. “Francia no tiene medios de luchar contra eso en ese estado”, dijo.

La noticia de las muñecas llegó días antes de la apertura de una tienda Shein en unos prestigiosos grandes almacenes del centro de París, BHV Marais, su primer punto de venta físico.

Shein ha recibido este año en Francia tres multas, por un total de 191 millones de euros (220 millones de dólares), por incumplir la legislación sobre cookies en línea, promociones falsas, información engañosa y por no declarar la presencia de microfibras plásticas en sus productos.