Gabinete aprueba contratación de dos empresas para asegurar la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal

ML | El presidente José Raúl Mulino durante el consejo de gabinete.
Redacción Web
23 de febrero de 2026

El Consejo de Gabinete aprobó dos resoluciones que autorizan la contratación transitoria bajo procedimiento excepcional entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y las empresas APMT Panamá, S.A. y TIL Panamá, S.A., con el fin de “garantizar la continuidad de la operación, mantenimiento y administración de los puertos de Balboa y Cristóbal”.

Se detalló que la decisión se tomó luego que “se publicara en Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato ley que otorgó a Panama Ports Company (PPC) la operación de estas dos terminales de contenedores”.

La Resolución de Gabinete N°5-26 estableció el contrato de concesión transitorio entre la AMP y la empresa APMT Panamá, S.A. que garantizará por un periodo de hasta 18 meses la operación, mantenimiento y administración del puerto de Balboa.

