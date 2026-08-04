Gabinete aprueba proyecto para corregir fallas del mercado eléctrico y elevar multas hasta B/20 millones

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 83-26, que autoriza al ministro de la Presidencia a presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para modificar el Texto Único de la Ley 6 de 1997 del sector eléctrico. “La iniciativa busca corregir distorsiones del mercado, fortalecer el marco regulatorio y asegurar un mejor servicio, en respuesta a quejas ciudadanas por fluctuaciones de voltaje, apagones, daños a electrodomésticos y fallas en la atención al cliente”, informó el Ministerio de la Presidencia en un comunicado.

El documento establece que las empresas distribuidoras podrán ser multadas hasta por B/. 20 millones por incumplir la ley o los contratos de concesión. Además, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) podrá intervenir a los prestadores cuando se registre una falta grave, mientras se corrige el problema o se resuelve el contrato.

El interventor será pagado por la empresa y quedará inhabilitado por dos años para tener vínculos con el grupo económico intervenido.La propuesta también impone nuevas obligaciones a las distribuidoras, tales como: plazos definidos para reclamos, créditos automáticos por incumplir normas de calidad, transparencia en la información al cliente e implementación de redes inteligentes y mejores sistemas de medición.

En materia de competencia, se incluyen ajustes para evitar la concentración excesiva y transparentar la venta del paquete mayoritario de acciones de las concesionarias.

El proyecto incorpora como obligación de las empresas distribuidoras llevar energía a áreas no servidas, no rentables y no concesionadas, permitiendo reconocer esas inversiones en su estructura de costos. Según la administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez, unas 150 mil familias que hoy no tienen servicio eléctrico podrían beneficiarse por esta vía.