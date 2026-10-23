$!Ganaderos sostienen acopio de leche pese a afectaciones por sismo

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Paulino Vásquez, presidente de PROLECHE, alertó sobre la difícil situación que atraviesa el sector agropecuario debido a los efectos de El Niño y los daños ocasionados por el terremoto. 'Los productores enfrentan dificultades para trasladar sus productos y mantener la producción', señaló. Vásquez hizo un llamado a brindar mayor apoyo del Estado al campo panameño y a sus trabajadores, quienes, pese a las adversidades, 'siguen trabajando para garantizar alimentos al país'.