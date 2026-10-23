$!Ganaderos sostienen acopio de leche pese a afectaciones por sismo

El fortalecimiento de los programas de compras estatales, la estabilización del acopio y la recolección de leche, así como la reanudación progresiva del ordeño y la atención del ganado afectado, son algunas de las medidas que impulsa el sector lácteo para recuperarse tras el sismo del pasado 9 de octubre.

De acuerdo con líderes del sector, existen 2,750 productores de leche Grado C, de los cuales unos 2,400, ubicados principalmente en la provincia de Herrera y parte de Veraguas, fueron afectados por el terremoto y actualmente avanzan hacia la normalización de sus actividades, pese a que muchos también perdieron sus hogares. Se estima que 10,000 litros de leche se vieron afectados, principalmente por las dificultades para transportar el producto debido a las condiciones de las carreteras.

Los productores señalaron que durante los últimos 10 años la recepción de leche nacional ha disminuido un 27% y mantiene una tendencia descendente.

En este sentido, Ricardo Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Procesadores de Leche (ANAPROLE), indicó que el sector busca proteger la producción nacional, estabilizar el mercado, fortalecer la seguridad alimentaria y preservar el empleo rural por medio de las compras estatales. Señaló que de enero a septiembre el sector agropecuario aportó 23.7 millones de litros de leche Grado C, mientras 1,254 productores venden su producción a las empresas, lo que, a su juicio, contribuye a mantener la dinamización económica del sector. Agregó que tras el terremoto, el acopio y la recolección de leche se estabilizaron rápidamente al día siguiente, mientras se avanzó en la atención del ganado afectado.

Por su parte, Emilio Ojo, presidente de la Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá (APROGALPA), comentó que el terremoto afectó severamente a la zona de Azuero, donde se concentra el 67% de los productores de leche Grado C.

“Muchos han perdido sus viviendas, por lo que ordeñan bajo lonas”, dijo. Añadió que, no obstante, las plantas no han dejado de recibir la leche gracias a coordinaciones logísticas continuas y el fortalecimiento de los programas de compras estatales.