ML | Lamastus Family Estates con el lote Elida Geisha Natural Torre se coronó no solo como campeón de los Geishas Naturales, tras alcanzar los 95.13 puntos sobre la base de 100 puntos en la competencia anual del Best of Panama (BOP), sino que además, fue el ganador de la Copa Panamá con 13 puntos acumulados, máximo galardón otorgado al productor que más puntos acumuló durante la competencia.