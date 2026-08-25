Gobierno destina más de B/.65 millones para evitar alzas en la tarifa eléctrica

El Consejo de Ministros aprobó aportes por un total de B/.65.79 millones a los fondos de estabilización y compensación tarifaria, con el objetivo de evitar aumentos en las facturas de electricidad de los clientes de bajo consumo durante el primer semestre de 2026.A través de las Resoluciones de Gabinete N.° 92-26 y N.° 93-26, se autorizó un aporte de B/.21,952,409.81 al Fondo Tarifario de Occidente (FTO) y de B/.43,841,643.82 al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).Los recursos compensarán a las empresas distribuidoras ENSA, EDEMET y EDECHI por los descuentos aplicados a clientes con tarifa de baja tensión simple (BTS) y consumo inferior a 300 kWh mensuales.El FTO está dirigido a clientes de sectores de Bocas del Toro y áreas circunvecinas, incluyendo Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola. Según la información oficial, este fondo beneficia a unos 183 mil clientes, equivalentes al 99% de los residentes de Chiriquí y Bocas del Toro.Por su parte, el FET cubre al resto del país y beneficia a aproximadamente 930 mil clientes atendidos por EDEMET, ENSA y EDECHI.El objetivo de ambos fondos es mantener estable el costo de la energía para los consumidores de bajo consumo mediante transferencias a las empresas distribuidoras, de manera que el beneficio sea trasladado a los usuarios finales.Las resoluciones también facultan al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para gestionar la transferencia, total o parcial, de los recursos a ETESA, en su calidad de fiduciario del FET y el FTO.