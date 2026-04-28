$!Gobierno fija precios tope de combustibles por seis meses

El gobierno del presidente José Raúl Mulino informó que, mediante el Decreto Ejecutivo No. 31 del 28 de abril de 2026, se fijaron precios máximos para la venta de combustibles en varias regiones del país mediante un decreto que regirá por seis meses.

La medida fija por un periodo de seis meses, prorrogables, los precios de las gasolinas de 91 y 95 octanos y el diésel bajo azufre en 18 localidades.

De acuerdo con el decreto, “se regulan por seis meses, prorrogables, los precios al público de las gasolinas de 91 y 95 octanos, y el diésel bajo azufre”, en las zonas: Panamá, Colón, Arraiján, La Chorrera, Antón, Penonomé, Aguadulce, Divisa, Chitré, Las Tablas, Santiago, David, Frontera, Boquete, Volcán, Cerro Punta, Puerto Armuelles y Changuinola.

El documento señala que la decisión responde a distorsiones en el mercado de combustibles. En ese sentido, indica que “se hace necesario regular nuevamente los precios máximos de venta al público de algunos combustibles líquidos, debido a que siguen existiendo distorsiones en el mercado de los combustibles”.

Asimismo, se establece que la Secretaría Nacional de Energía será la encargada de fijar los precios específicos por localidad y actualizarlos periódicamente. Según el decreto, estos se revisarán cada dos semanas “en función de las variaciones que experimenten los precios de paridad de importación”.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la medida y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

“Las medidas adoptadas mediante el presente Decreto Ejecutivo, son de carácter provisional”, mientras las condiciones del mercado permitan una eventual desregulación.