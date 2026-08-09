$!Gobierno Nacional lamenta el fallecimiento del empresario y exministro J. J. “Jake” Vallarino III

El Gobierno de la República de Panamá expresó sus más profundas condolencias por el fallecimiento del señor J. J. “Jake” Vallarino III, ocurrido el 8 de agosto de 2026. A través de una nota oficial emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la administración destacó la partida de un ilustre ciudadano, empresario y servidor público cuya trayectoria estuvo estrechamente ligada al desarrollo nacional.

La Cancillería señaló que el deceso de Vallarino “enluta a una familia profundamente arraigada en la vida del país y representa una valiosa pérdida para Panamá.

A lo largo de su trayectoria, supo combinar su vocación empresarial con un genuino compromiso con el servicio público y el bienestar de la sociedad”.

El comunicado oficial resalta que, en su faceta como exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Vallarino aportó significativamente al fortalecimiento de las relaciones laborales. Asimismo, desde la presidencia de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), impulsó la actividad empresarial, la inversión privada, la generación de empleo y el crecimiento económico y que su desempeño como gerente general de Coca-Cola de Panamá es testimonio de una vida dedicada al liderazgo y al desarrollo productivo.

En nombre del Estado panameño, el Gobierno hizo llegar sus sentimientos de solidaridad a su esposa Ximena, a sus hijos, nietos y a sus hermanos Roberto “Monchi”, Susie, Pedro y Miguel Vallarino. “Que el legado de servicio, trabajo y compromiso con Panamá de J. J. ‘Jake’ Vallarino III permanezca como testimonio de una vida bien vivida y dedicada a su país. Que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza a toda su familia”, concluye la nota oficial.