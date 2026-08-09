Economía

Gobierno Nacional lamenta el fallecimiento del empresario y exministro J. J. “Jake” Vallarino III

Gobierno Nacional lamenta el fallecimiento del empresario y exministro J. J. “Jake” Vallarino III
Cortesía Mitradel.
Redacción Web
09 de agosto de 2026

El Gobierno de la República de Panamá expresó sus más profundas condolencias por el fallecimiento del señor J. J. “Jake” Vallarino III, ocurrido el 8 de agosto de 2026. A través de una nota oficial emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la administración destacó la partida de un ilustre ciudadano, empresario y servidor público cuya trayectoria estuvo estrechamente ligada al desarrollo nacional.

La Cancillería señaló que el deceso de Vallarino “enluta a una familia profundamente arraigada en la vida del país y representa una valiosa pérdida para Panamá.

A lo largo de su trayectoria, supo combinar su vocación empresarial con un genuino compromiso con el servicio público y el bienestar de la sociedad”.

El comunicado oficial resalta que, en su faceta como exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Vallarino aportó significativamente al fortalecimiento de las relaciones laborales. Asimismo, desde la presidencia de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), impulsó la actividad empresarial, la inversión privada, la generación de empleo y el crecimiento económico y que su desempeño como gerente general de Coca-Cola de Panamá es testimonio de una vida dedicada al liderazgo y al desarrollo productivo.

En nombre del Estado panameño, el Gobierno hizo llegar sus sentimientos de solidaridad a su esposa Ximena, a sus hijos, nietos y a sus hermanos Roberto “Monchi”, Susie, Pedro y Miguel Vallarino. “Que el legado de servicio, trabajo y compromiso con Panamá de J. J. ‘Jake’ Vallarino III permanezca como testimonio de una vida bien vivida y dedicada a su país. Que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza a toda su familia”, concluye la nota oficial.

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