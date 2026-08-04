Gobierno presenta Plan Operativo 2026-2027 para agilizar el comercio y atraer inversión

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, participó este martes, 4 de agosto, en la presentación de la Propuesta de Plan Operativo de Facilitación del Comercio de Panamá 2026-2027, iniciativa que forma parte de las estrategias del Gobierno para impulsar el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleos.

El anuncio se dio en el marco de la segunda reunión del Comité Nacional de Facilitación del Comercio de Panamá (CNFCP). Durante su intervención, Orillac resaltó que “el gobierno del presidente Mulino está tratando de que el comercio se pueda facilitar a todos los inversionistas. Estamos haciendo un esfuerzo importante, como en el Gabinete Logístico que guarda mucha relación con esto. Tenemos una gran responsabilidad en este Comité”.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, enfatizó que el propósito es mejorar la competitividad, agilizar procesos y consolidar a Panamá como centro logístico y comercial de referencia en la región.

Según explicó Moltó, esto se logrará mediante acciones para organizar el trabajo, dar seguimiento a los acuerdos y avanzar en iniciativas concretas que simplifiquen procedimientos, fortalezcan la cooperación interinstitucional y promuevan una relación más cercana con el sector privado.

Con el Plan Operativo 2026-2027 se busca facilitar las operaciones de exportadores, importadores, transportistas y operadores logísticos. “La apuesta es que, al reducir la burocracia y digitalizar trámites, Panamá gane competitividad frente a otros hubs de la región”, informó en un comunicado el Ministerio de la Presidencia.

El CNFCP es el principal mecanismo de coordinación entre el Estado y el sector privado. Fue instalado el 11 de diciembre de 2025 y está presidido por el titular del MICI.

Entre sus metas destacan reducir tiempos y costos del comercio exterior, mejorar la coordinación interinstitucional, impulsar la transformación digital y la interoperabilidad de sistemas, así como fortalecer la gestión coordinada en fronteras para hacer al país más atractivo a la inversión.

El comité está integrado por la Autoridad Nacional de Aduanas, el MEF, MINSA, MIDA, MOP, ATTT, Servicio Nacional de Migración, Ministerio de Seguridad, el sistema portuario y diversas entidades logísticas. También participan gremios empresariales como la Cámara de Comercio, COEL y APEX.