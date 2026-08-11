Google incluye a Panamá con su nueva red de cables submarinos “Americas Connect”

Google Cloud anunció una expansión de su infraestructura de conectividad en las Américas con tres nuevos sistemas de cables submarinos: Alisios, Canoa y OlaLuz. La inversión forma parte de la iniciativa Americas Connect, que junto a una nueva ramificación del cable Firmina y las rutas Curie, Nuvem y Sol, busca ofrecer una red más robusta, resiliente y segura para sostener desde el uso diario de internet hasta la telemedicina y la investigación científica.

El sistema Alisios conectará República Dominicana, Panamá y Chile. Su nombre alude a los vientos alisios que históricamente navegaron el Caribe y ahora representará los flujos de datos entre continentes. Canoa unirá República Dominicana con Bermudas y, junto a Nuvem y Sol, permitirá una conexión directa y confiable entre América Latina, el Caribe, Europa y América del Norte. Por su parte, OlaLuz enlazará directamente República Dominicana con Florida, fortaleciendo la capacidad y resiliencia de la red entre el Caribe y la costa este de Estados Unidos. Google también establecerá una nueva ramificación del cable Firmina con aterrizaje en República Dominicana.

En el Pacífico, Americas Connect creará un anillo submarino con rutas redundantes entre Chile y Panamá, y un tercer enlace desde Panamá hacia la costa oeste de estados Unidos (EE.UU.), conectando las regiones de Google Cloud en Chile, Los Ángeles y Las Vegas. En el Caribe, Alisios se interconectará con un anillo hacia la costa este de EE.UU. y en el Atlántico, Canoa se enlazará con Nuvem y Sol para dar servicio a regiones en Carolina del Sur, Virginia y Madrid.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó el papel del país en el proyecto: “Nos complace enormemente dar la bienvenida a este nuevo proyecto de Google y nos enorgullece que Panamá sea considerado un punto estratégico para esta infraestructura submarina. El anuncio de los nuevos cables submarinos marca un hito transformador y se alinea con la Iniciativa del Hub Digital de Panamá y el pilar de infraestructura digital de la Estrategia Nacional Digital. Al fortalecer la conectividad regional, aceleramos nuestros esfuerzos para cerrar la brecha digital, cultivar el talento tecnológico local e impulsar el crecimiento económico de alta tecnología”.

Líderes de República Dominicana, Bermudas y Chile también celebraron el anuncio. El presidente Luis Abinader resaltó que los cables impulsan la integración digital del Caribe, mientras la ministra Alexa Lightbourne de Bermudas calificó a Canoa como la primera conexión directa con República Dominicana. En Chile, el ministro Louis de Grange señaló que Alisios refuerza la posición del país como líder digital en la región.