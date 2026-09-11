Gremios marítimos crean coalición para analizar demoras y trámites de la AMP

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (APADEMAR), la Cámara Marítima de Panamá (CMP) y el Colegio Nacional de Abogados (CNA) anunciaron este viernes 11 de septiembre la conformación de la Coalición Intergremial de Asuntos Marítimos, que tendrá entre sus primeras tareas recopilar información sobre los trámites y procesos administrativos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Según los gremios, la iniciativa surge a partir de información que reciben de empresas, profesionales y usuarios del sector sobre situaciones como “demoras, falta de trazabilidad, duplicidad documental, procesos manuales, criterios no uniformes y otros aspectos” relacionados con la AMP que, a su juicio, pueden afectar el desarrollo de las actividades marítimas.

Como primera línea de trabajo, la coalición realizará un levantamiento de información sobre trámites, permisos, licencias, certificaciones, resoluciones, refrendos y otros procedimientos administrativos vinculados con la actividad marítima.

El proceso incluirá encuestas, consultas, casos documentados, tiempos de respuesta e indicadores, con el objetivo de construir una “radiografía objetiva sustentada en información verificable”, según el comunicado.

Una vez recopilada y analizada la información, los cuatro gremios prevén presentar los hallazgos y recomendaciones ante las instancias correspondientes y plantear soluciones mediante un diálogo técnico.

La coalición también hizo un llamado a otros gremios, asociaciones y organizaciones vinculadas con los sectores marítimo, portuario, logístico y profesional para que se incorporen a la iniciativa y aporten información, experiencias, estudios y propuestas.

El objetivo declarado por las organizaciones es promover una administración marítima “más ágil, transparente, predecible” y acorde con las exigencias de Panamá como hub internacional, además de fortalecer la seguridad jurídica y la competitividad del sector.