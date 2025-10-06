Grupo ESTRELLA compra Cemex Panamá por 200 millones de dólares

Con una inversión de más de 200 millones de dólares, el Grupo Estrella anunció este lunes, 6 de octubre, la compra de los activos de Cemex Panamá, “expandiendo su unidad de negocio de Cemento PANAM en República Dominicana”.

“Con este paso estratégico, la empresa refuerza su plan de crecimiento internacional y afianza su presencia en una de las economías más dinámicas de la región”, indicaron en un comunicado.

Explicaron en el escrito que “la adquisición en Panamá incluye la operación de la planta de Cemento BAYANO con dos líneas de producción integradas, así como todos sus activos relacionados con cemento, plantas de concreto y agregados”.

“Nos sentimos muy contentos de fortalecer nuestra presencia en Panamá y ser parte de su crecimiento y desarrollo. Esta inversión nos permitirá ofrecer soluciones integrales para el mercado local y de la región”, indicó Giuseppe Maniscalco, presidente de la División Industrial del Grupo Estrella.

Asimismo, Maniscalco puntualizó el entusiasmo por integrar al Grupo Estrella un equipo altamente profesional de panameños y enfatizó la confianza que el grupo tiene en el futuro de Panamá.

El asesor financiero exclusivo fue Munegu Partners. La financiación fue estructurada por Bladex, con la participación de BAC y Global Bank.

Sobre el Grupo ESTRELLA

Con 42 años de trayectoria, es un referente de la construcción en la República Dominicana, Centroamérica y el Caribe.

El grupo cuenta con dos divisiones de negocios: una dedicada al sector construcción y otra al sector industrial.

A través de su división de construcción, ha ejecutado importantes obras de infraestructura, plantas industriales y edificaciones que han impulsado el desarrollo en la región. Su división industrial acoge un conglomerado de operaciones de materiales de construcción como cemento, concreto y agregados, así como la producción de varillas de acero corrugadas, estructuras metálicas y laminados planos.

Con una sólida estrategia de diversificación e integración vertical, el Grupo también posee importantes inversiones en los sectores energético, hospitalario, aeroportuario y medios de comunicación, que acompañan su visión de crecimiento en la región.

Estrella tiene presencia en Panamá desde hace 12 años en proyectos de infraestructura e inversiones en energía.