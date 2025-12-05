$!Hasta B/.1.200 invierten los panameños en diciembre

Durante el mes de diciembre, los panameños invierten en promedio entre B/.780.00 a B/.1.200, en compras del día de las madres, renovaciones en el hogar y fiestas de fin de año, explicaron economistas.

Los especialistas señalaron que este aumento en el consumo se ve impulsado por el pago del décimo tercer mes, bonos y el desembolso de ahorros navideños, lo que eleva la capacidad de compra durante esta temporada.

Asimismo, coincidieron en que la mayor parte del presupuesto se destina a alimentos, bebidas, cenas en restaurantes, regalos, ropa, juguetes, transporte, turismo interno y al pago de deudas.

En este sentido, el economista Patricio Mosquera señaló que, “el gasto de los hogares aumenta de forma notable en el mes de diciembre, debido al pago del décimo tercer mes, muchas familias reciben aguinaldos, bonos especiales y depósitos de Navidad, lo que genera un impulso fuerte de liquidez”.

Mosquera comentó que “si tomamos como referencia un hogar que normalmente gasta alrededor de B/.600.00 al mes, en diciembre ese monto suele aumentar entre 30% y 40%, lo que equivale a un gasto adicional de B/.180.00 a B/.240.00”. Agregó que “ese excedente se concentra en alimentos y bebidas para las fiestas, una cena casera para cuatro personas ronda entre B/.60.00 y B/.80.00 así como en regalos, ropa, juguetes, transporte y turismo interno”.

En tanto, el especialista Augusto García indicó que “asumiendo que una persona ahorra durante el año para tener algún ingreso adicional, más el décimo tercer mes, diría que los panameños podrían estar consumiendo alrededor de B/.1.200 en el mes de diciembre”.

Por su parte, Olmedo Estrada, economista, manifestó que “efectivamente no hay un informe que diga exactamente cuánto se gasta el panameño en esta época, lo que sí sabemos es que parte del gasto se va en alimentación, vivienda, transporte, cancelación de algunas deudas, porcentaje para educación, salud, vestimenta y algo de recreación propia de la fecha”.