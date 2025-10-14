Huelga en Grecia contra la jornada laboral de 13 horas

Grecia enfrenta este martes una huelga general contra la polémica reforma del gobierno conservador, que pretende introducir una jornada laboral opcional de 13 horas.

La protesta sindical, la segunda en un mes, paraliza los servicios públicos y municipales, así como los ferris y trenes. En Atenas, el transporte urbano funciona con horario reducido. No obstante, los vuelos no se ven afectados.

Los sindicatos y la oposición de izquierda han organizado movilizaciones en la capital y otras ciudades para protestar contra un proyecto "digno de la Edad Media", como corearon durante el primer paro general el pasado 1 de octubre.

"Nuestra salud, tanto mental como física, y el equilibrio entre la vida personal y profesional son bienes que no se pueden sustituir por dinero", declaró a AFP Stefanos Chatziliadis, miembro destacado del gremio de funcionarios ADEDY durante la manifestación en la ciudad norteña de Tesalónica.

Un mensaje que se hizo eco en las calles de Atenas, donde un cartel rezaba: "El tiempo de trabajo no es una mercancía, ¡es nuestra vida! ¡No a las 13 horas!".

La jornada de movilización tiene lugar en la víspera del voto en el Parlamento griego del proyecto, que prevé autorizar jornadas laborales de 13 horas para un solo empleador, a cambio de una remuneración adicional.

Esta disposición solo será válida "hasta 37 días al año" y de forma voluntaria, según afirmó la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Niki Kerameus.

En la actualidad, esta iniciativa existe, pero solo si un empleado tiene dos o más empleadores.

"Esta (ley) refuerza a los empleados y facilita los negocios", declaró el martes Kerameus a SKAI TV.

Sin embargo, los gremios y la oposición denuncian que los trabajadores se arriesgarán a ser despedidos si se niegan a trabajar más horas.

Según señaló en una carta enviada a la ministra la Confederación de Trabajadores Griegos (GSEE), muchos empleados no tendrán la posibilidad de negarse a trabajar 13 horas, "dado el desequilibrio de poder entre el empleador y el empleado, agravado por la precariedad que prevalece en el mercado laboral".

Una opinión compartida por María, de 46 años, empleada de una empresa constructora: "Este es un primer paso hacia la ampliación de la jornada laboral; en el sector privado, realmente no puedes negarte, siempre encuentran la manera de imponer lo que quieren".

Se espera que la iniciativa sea aprobada por los diputados, donde el oficialismo cuenta con 156 de los 300 escaños existentes.

La jornada laboral legal en Grecia es de ocho horas, con la posibilidad de realizar hasta tres horas extra. El país ya ha legalizado la semana laboral de seis días, especialmente durante la temporada alta en determinados sectores, como el turismo.

La jornada laboral semanal en Grecia es de 39,8 horas, superior a la media de los 27 países de la Unión Europea (35,8 horas), según Eurostat.