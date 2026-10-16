Identifican 401 MiPYMES afectadas por el sismo para plan de recuperación

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) puso en marcha un plan de seguimiento a 401 micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en las áreas impactadas por el terremoto, con el objetivo de identificar afectaciones, registrar sus necesidades y definir acciones de acompañamiento que garanticen la continuidad operativa y la preservación de empleos, afirmó el ministro Julio Moltó.

Del total de estas empresas que forman parte de los programas Mujer Exporta, Agroindustria Competitiva y Pymexport, 312 están concentradas en las provincias centrales (Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas), consideradas las más golpeadas, y 89 en Chiriquí y Bocas del Toro.

Moltó subrayó que esta acción complementa la atención humanitaria prioritaria. “Además de atender las necesidades humanitarias, también es fundamental conocer la situación de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, escuchar sus necesidades y determinar cómo podemos acompañarlas para que continúen sus operaciones y protejan los empleos que generan”, señaló.

El seguimiento se realiza con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y aprovecha un sistema de monitoreo empresarial que el MICI ya tenía desarrollado para fortalecer su gestión institucional.

Se explicó que las Direcciones de Industrias y Exportaciones iniciaron el contacto directo con los beneficiarios para verificar daños en infraestructura, interrupciones en la cadena logística, pérdida de inventario y requerimientos de asistencia financiera o técnica. Los resultados permitirán generar un informe preliminar sobre el impacto del sismo en la actividad económica local y servirán de base para un plan de acción con medidas de apoyo específicas, en coordinación con el PNUD.