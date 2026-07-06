Imanes y pinturas, emprendimiento que mantiene vivo los recuerdos de mascotas

José Anuel, un emprendedor de 27 años, que convirtió su pasión por el arte y el amor por las mascotas, en motivación para crear Pawsonartpty, un negocio dedicado a la elaboración de imanes de madera, llaveros, pinturas y retratos inspirados en las mascotas.El emprendedor contó que todo comenzó este 2026, tras tomarle unas fotografías a su gato llamado Leo, y plasmar su imagen en un retrato. 'A partir de esa experiencia decidí convertir mi pasión por el arte en un negocio que permite a las personas conservar el recuerdo de sus mascotas a través de los imanes para neveras y pinturas, piezas que perduran en el tiempo', manifestó Anuel.Explicó que 'cada pieza es personalizada y elaborada de forma artesanal. 'Se toman las fotos de referencia, se prepara el lienzo o la maderita, se crea el boceto y se pinta con acrílicos. Al finalizar, se aplican dos capas de barniz transparente, con un tiempo de secado de 45 minutos para proteger la obra antes de su entrega', afirmó.En cuanto a los precios, Anuel señaló que varían según el tamaño y el tipo de producto. Los llaveros tienen un costo de B/.10.00, las maderitas con imán B/.25.00, mientras que los retratos están entre los B/.40.00 hasta los B/.100.00. Estos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @Pawsonartpty.