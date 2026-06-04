Importación de ajo es de $6.8 millones

A.QUINTERO | El valor de las importaciones de ajo en Panamá alcanza los $6.8 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Este alimento que casi no se cultiva en el país, es traído de China y Guatemala.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), “no existen registros de producción comercial de este rubro debido a las condiciones climáticas que requiere su cultivo”.

En este sentido, Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), señaló que “el ajo es un producto que prácticamente no se cultiva en Panamá y la mayor parte del abastecimiento proviene de las importaciones, especialmente desde China”.

Jiménez agregó que el ajo tiene una alta demanda en los hogares panameños, ya que es ampliamente utilizado tanto en la preparación de alimentos como en remedios naturales caseros.

Por su parte, Alejandro Hidalgo, vendedor de legumbres, comentó que “el ajo no se produce en Panamá por el tipo de clima, es una hortaliza que es importada de países como China, Perú y Estados Unidos”. En cuanto a los precios, indicó que “el saco de ajo se vende en aproximadamente B/.20.00, mientras que al detal la media libra oscila entre B/.0.75; y la libra alcanza los B/.1.50 en los mercados del país”.