Inauguran el intercambiador de Chitré

La inauguración del intercambiador a desnivel en la circunvalación de la ciudad Chitré, en la provincia de Herrera se realizó hoy, 8 de enero de 2026.

La infraestructura, con la inversión de B/.44.5 millones, cuenta con un diseño de tres niveles para mejorar la fluidez vehicular y seguridad del tránsito en uno de los puntos más concurridos de la región, informó el departamento de prensa de la Presidencia de la República. En el nivel superior, se construyó un viaducto elevado de 619.91 metros, con dos carriles para facilitar el desplazamiento continuo sobre la avenida Roberto Ramírez De Diego. En el nivel medio, se habilitó una rotonda moderna que permite realizar giros a la izquierda en todas las direcciones de forma segura, mientras que en el nivel inferior se construyó un paso subterráneo que conecta de manera directa a Chitré con La Villa de Los Santos, reduciendo los tiempos de traslado.

Además, se construyeron dos puentes peatonales modernos para garantizar la seguridad de los transeúntes. “Esta obra quedó abandonada durante casi siete años, detenida, inconclusa con apenas un 24% de avance, convertida en un recordatorio diario de lo que no debía repetirse en la gestión pública”, dijo el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade.

En el acto de apertura de la vía, el presidente José Raúl Mulino resaltó al sector productor de la región, tanto pequeños como grandes productores, y reafirmó su compromiso de apoyarlos y defenderlos, de ejercer una gestión que siempre los mire para evitar que “malas prácticas quieran acabarlos”.

“Dije que iba a tener al sector agropecuario cerca de nosotros y así lo he cumplido, lo he defendido y he actuado para evitar crisis, como con el arroz, la cebolla y la leche, y me da mucha satisfacción”, comentó el presidente al tiempo que adelantó que el próximo Gabinete Ampliado Agropecuario se desarrollará en Coclé en febrero, para escuchar y reforzar las soluciones para dificultades que se enfrentan en la producción nacional.

Se espera que el intercambiador de Chitré beneficie a al menos 200 mil residentes de la región de Azuero (provincias de Herrera y Los Santos) reduciendo los tiempos de traslado, impactando positivamente en sectores clave como el económico, comercial, agropecuario y turístico. Además, mejorará el acceso a servicios y fortalecerá la conectividad hacia los principales destinos de la península de Azuero.