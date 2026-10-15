$!Incertidumbre laboral para recolectores de basura en Colón

A seis meses de que venza la concesión de Aguaseo, el 9 de abril de 2027, unos 250 trabajadores de la recolección de basura en Colón viven en la incertidumbre sobre su futuro laboral. Sin una nueva licitación ni un plan de contingencia por parte del Municipio de Colón, denuncian que nadie les aclara qué sucederá con sus puestos de trabajo.

Luis Mitre, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Aguaseo (Sitraseo), explicó que han intentado dialogar con la Alcaldía, pero no han recibido respuestas concretas. Según relató, el alcalde Diógenes Galván solo reitera que cancelará la concesión, sin detallar quién asumirá el servicio ni bajo qué condiciones.

La preocupación se intensifica porque en la empresa labora personal con 20 y hasta 25 años de servicio, algunos provenientes de la compañía anterior que fue absorbida por Aguaseo mediante un cambio patronal. Mitre señaló que hay compañeros próximos a jubilarse y personas que toda su vida se han dedicado a esta labor.

Sobre el impacto en la provincia, Mitre advirtió: “Aquí hay trabajadores que toda la vida se han dedicado a esto. Si Aguaseo se va y la otra empresa no los absorbe, los trabajadores no saben hacer otra cosa. Hay gente que no sabe leer ni escribir; a algunos les faltan tres o cuatro años para jubilarse”. Asimismo, cuestionó la capacidad de la alcaldía para asumir el servicio: “La verdad es que no. El tema del vertedero estaba bajo el Municipio y tampoco lo han sabido manejar”.

Sobre la falta de alternativas, el dirigente puntualizó: “Nosotros como trabajadores estamos en la incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. El alcalde solo dice que va a quitar la concesión, pero no hay alternativa, no dice quién viene ni qué pasará con los trabajadores”.

Finalmente, detalló que actualmente deberían estar negociando el segundo convenio colectivo de trabajo. Sin embargo, otorgaron una prórroga de 10 meses a la empresa hasta abril, coincidiendo con el fin del contrato, debido a que no existe un panorama definido para negociar mejoras salariales y condiciones laborales.