Industria de alimentos y bebidas se consolida como prioridad para el desarrollo económico

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, destacó que la industria de alimentos y bebidas se mantiene entre las principales prioridades de la agenda gubernamental, debido a su potencial de crecimiento, generación de empleo y capacidad para impulsar otros sectores de la economía nacional.

Durante la inauguración del Foro de la Industria de Alimentos y Bebidas, organizado por el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), el titular del MICI resaltó que el sector continúa transformándose y creando nuevas oportunidades para el país.

“Panamá cuenta con una industria que continúa creciendo, transformándose y generando oportunidades para el país”, afirmó Moltó ante empresarios y representantes del sector que participaron en la jornada.

El evento reunió a productores, industriales y expertos para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria, mediante conferencias, paneles de discusión y espacios de intercambio sobre temas clave para su desarrollo.

Según el ministro, el foro permitió abordar aspectos relacionados con la regulación, sostenibilidad, eficiencia productiva, competitividad regional, empaques, innovación y modernización de procesos, factores que influyen directamente en la evolución del sector.

Asimismo, se analizaron las oportunidades que surgen para la industria de alimentos y bebidas a partir de los cambios en el escenario geopolítico mundial, así como el impacto de las políticas públicas alimentarias, las normas de etiquetado y la innovación en la cadena de suministro.

Como parte de las actividades, los asistentes participaron en una exposición y degustación de productos nacionales, donde empresas de diferentes regiones del país presentaron su oferta al público y a potenciales socios comerciales.

El ministro recorrió la feria junto al presidente del SIP, Rosmer Jurado, destacando el dinamismo de la industria y el interés mostrado por los participantes.

Por su parte, el Ministerio del MICI también contó con un espacio en la exposición, donde emprendedores y productores ganadores de la provincia de Chiriquí y la región de Azuero ofrecieron degustaciones de sus productos, resaltando el valor agregado del programa Sello Hecho en Panamá.

Finalmente, Moltó reiteró el compromiso de la institución con el fortalecimiento del sector industrial.

“Desde el Ministerio vamos a seguir trabajando para fortalecer esa capacidad y continuar impulsando el desarrollo industrial del país”, concluyó.