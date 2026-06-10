Industria hotelera busca incentivar el interés de los estudiantes

Como parte del Programa de Padrinazgo Educativo Empresarial, se organizó una jornada de orientación vocacional enfocada en el sector hotelero, dirigida a 47 estudiantes de educación media del Instituto Comercial Bolívar. El evento fue gestionado por el Ministerio de Educación (Meduca), el hotel Sheraton Grand Panama y la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel). Durante la actividad, la ministra de Educación, Lucy Molinar, compartió con los jóvenes y reiteró que “acercar al estudiante a su inclinación profesional le permite entender el mundo en el que se está involucrando y tomar decisiones acertadas”. Sara Pardo, presidenta del Consejo Nacional de Turismo (CNT) y gerente general del Sheraton Grand Panama, explicó: “Estamos empezando, pero tengo una experiencia que data de muchos años atrás, cuando se realizó un plan piloto. Ha sido realmente una experiencia que nos ha llevado a creer que tenemos que hacer mucho más por los jóvenes, que son el futuro de nuestro país”.

“Actualmente, tenemos 33 centros educativos cubiertos con el Programa de Padrinazgo Educativo Empresarial, pero la meta es alcanzar los 117 colegios a nivel nacional”, detalló Elías González, director nacional de Educación Media Profesional y Técnica del Meduca.

La jornada incluyó un recorrido guiado por las distintas áreas operativas del hotel, lo que permitió a los estudiantes conocer de cerca los procesos, funciones y perfiles profesionales que intervienen en la operación diaria de una instalación hotelera.