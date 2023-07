Ingenieros Marinos a la espera de la ACP para seguir negociación

Y.Calles | La Unión de Ingenieros Marinos del Canal de Panamá (UIM) denunció que la Junta de Relaciones Laborales de la ACP ha tardado ocho meses para anunciar la decisión respecto a la Resolución del estancamiento de las negociaciones del Convenio Colectivo 2021-2024, lo que ha impedido avanzar en el proceso para lograr un nuevo convenio.

Luis Yau, secretario general de la UIM, explicó que el proceso para negociar el nuevo convenio inició en 2020, al no lograr acuerdos en las clausulas económicas se presenta el estancamiento en 2021, posteriormente la audiencia de estancamiento se realiza el 31 de octubre de 2022 y 1 de noviembre de 2022. La ACP tenía 30 días y 5 cinco días más para dictar su sentencia, “pero ya se cumplieron ocho meses y no toman decisión”. Yau dijo que ayer le mandaron una “carta a la junta, la próxima semana tenemos reunión con el Departamento de Trabajo de los EEUU para poner la queja”. Añadió que “llevamos tres años sin recibir aumento salarial”. Son 29 clausulas en las que no se ha logrado un acuerdo. Se le envió un cuestionario a la ACP, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.