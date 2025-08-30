Intervienen la Cooperativa de Servicios Múltiples Nueva Unión, R.L.

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), informó que se procedió a la intervención de la Cooperativa de Servicios Múltiples Nueva Unión, R.L., ubicada en la provincia de Herrera.

“Tras hallazgos encontrados en procesos de auditorías se procedió a la intervención, con la finalidad de realizar las revisiones de gobernanza cooperativa, edificar los procesos internos y lo relacionado al desarrollo del funcionamiento financiero en cumplimiento a la Ley 17 del 1 de mayo de 1997 y al artículo 288 de la Constitución Política de la República de Panamá”, explicaron en un comunicado.

En menos de dos semanas cuatro cooperativas han sido intervenidas: la Cooperativa de Transporte San Cristóbal de Chepo, R.L., la Cooperativa de Servicios Múltiples General de División Omar Torrijos Herrera, R.L. (COOPSEMGOTH, R.L.), la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados del Ministerio de Vivienda, R.L. (COOPEMIVI, R.L.), y la Cooperativa de Servicios Múltiples Nueva Unión, R.L., todas, por malos manejos administrativos y financieros que atentan contra el buen ser del sistema cooperativo, detallaron de IPACOOP.