ISA asegura al menos 800 hectáreas de arroz en Panamá Este para proteger la producción local

Al menos 800 hectáreas de arroz fueron aseguradas por la unidad regional del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) en Panamá Este tras una jornada de atención que cubrió varias fincas dedicadas al cultivo de este grano en la zona. Esta medida busca proteger la inversión de los productores ante eventos climáticos y sanitarios que pongan en riesgo la producción, según informó la entidad.

La gerente regional del ISA en Chepo, Yinelka Banda, detalló que 460 hectáreas corresponden a un solo productor con cinco fincas: Agroproceso Mingo con 102.11 hectáreas, Agroganadera El Corral con 116.0 hectáreas, Granos Selectos con 95.1 hectáreas, Agropecuaria Buena Cosecha con 105.4 hectáreas y Agrícola Tocumen con 42.2 hectáreas.

En el área de Tanara de Chepo otro productor aseguró 406 hectáreas distribuidas en las fincas Amme Capital con 198.09 hectáreas, Agrocultivo Juve con 98 hectáreas y Agrícola Cativo con 110 hectáreas. Banda destacó que mediante estas pólizas los productores no solo resguardan sus inversiones, sino que también contribuyen al abastecimiento del mercado local con un rubro esencial en la dieta panameña.

Las pólizas del seguro agrícola del ISA cubren riesgos por sequía, inundaciones, incendios, exceso de lluvias, vientos, plagas y enfermedades exóticas. Los productores y gremios del sector pueden asegurar sus cultivos en cualquiera de las unidades regionales del ISA, en la sede central en Panamá, o mediante sus redes sociales y el sitio web institucional www.isa.gob.pa.