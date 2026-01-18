Juan Arias, “cuando innovar deja de ser opción y se convierte en decisión”

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, hizo un llamado al sector productivo nacional a participar en el Premio Nacional a la Innovación Empresarial.

Arias destacó que “el avance del país está estrechamente ligado a la capacidad de sus empresas para innovar y atreverse a hacer las cosas de manera diferente y en la Cámara de Comercio estamos convencidos de que Panamá avanza cuando sus empresas deciden dar un paso más, cuando se atreven a hacer las cosas mejor y no se quedan en la comodidad de lo conocido”.

El dirigente gremial subrayó que “la innovación no debe verse como un privilegio exclusivo de grandes compañías, sino como una herramienta accesible para empresas de todos los tamaños y sectores”. “La innovación no es un lujo ni una palabra de moda. Es una herramienta concreta para competir, crecer y generar empleo. En Panamá, innovar no depende del tamaño de la empresa, sino de la decisión de mejorar”, sostuvo.

El Premio Nacional a la Innovación Empresarial cuenta con 19 años de trayectoria, desarrollados en conjunto con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), con el objetivo de fortalecer una cultura empresarial basada en la creatividad, el talento y la mejora continua. Durante este tiempo, cientos de empresas panameñas han logrado transformar ideas en resultados concretos, impactando positivamente sus procesos, productos y servicios.

Arias resaltó que innovar significa generar un impacto real en la productividad y competitividad del país. “Hablamos de empresas que producen mejor, que usan la tecnología con propósito, que optimizan recursos y que entienden que poner a las personas en el centro también es innovar. No hay mejor política social que un empleo digno y formal, y la innovación es una de las vías más efectivas para lograrlo”, señaló.

La edición 2025 del premio también reafirma el compromiso con la igualdad de oportunidades, al incluir la categoría Empresaria del Año, que reconoce el liderazgo femenino y el impacto de mujeres que han marcado diferencia en el ámbito empresarial.

Finalmente, el presidente de la CCIAP reiteró la invitación a las empresas que han apostado por la innovación. “Si su empresa ha innovado, si ha mejorado la forma en que hace las cosas y ha generado resultados, este es el momento de postularse”, concluyó, reafirmando que la Cámara continuará impulsando la innovación como motor de crecimiento, competitividad y oportunidades para todos.