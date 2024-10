Juntas Comunales recibirán sus fondos y el sector educación el 7% del PIB para 2025, aseguró el mandatario

El presidente José Raúl Mulino aseguró este jueves, 24 de octubre, que las Juntas Comunales tendrán sus fondos de descentralización para el 2025. Además, informó que el sector educación se le asignará el 7%, como dice la ley.

“A las Juntas Comunales se le va garantizar $40 y tanto los millones en el presupuesto de la Nación. Pero quiero decirles que no es con turba que me van hacer variar mi posición como presidente de la República, en torno al presupuesto”, expresó el mandatario.

Sobre la protesta que realizaron los alcaldes en la Asamblea Nacional, Mulino expresó que “tengo mis dudas que esas turbas hayan sido emocionalmente espontaneas. Tengo demasiado tiempo en política y sé que en esos foros nada pasa por casualidad y todo juega en función a lograr un presupuesto que no podemos dar aunque quisiéramos en las distintas instancias de la administración pública”.

“Necesitamos un Presupuesto conservador y lo tendremos. No me voy a someter a chantajes de nadie, y espero que se entienda. Al que le gusta bien y al que no también”, puntualizó.

En tanto, sobre el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) que se debe asignar para la educación comentó que “se va otorgar, si eso es lo que está, eso es lo que se va hacer”.