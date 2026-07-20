Economía

“Kilele”, el emprendimiento local que apuesta por carteras de cuero vegano

La originalidad y exclusividad con responsabilidad ambiental son parte fundamental de la marca que se creó hace dos años de la mano de Jessica Guevara, la emprendedora que hoy trabaja para establecer su primera tienda física

“Kilele”, el emprendimiento local que apuesta por carteras de cuero vegano
Kilele pty | Jessica Guevara con sus productos
“Kilele”, el emprendimiento local que apuesta por carteras de cuero vegano
ml | Billeteras coloridas.
“Kilele”, el emprendimiento local que apuesta por carteras de cuero vegano
ml | Bolsos con forma con corazón.
“Kilele”, el emprendimiento local que apuesta por carteras de cuero vegano
ml | Cartera con detalles metálicos.
Yalena Ortiz
20 de julio de 2026

Jessica Guevara es la creadora del emprendimiento Kilele, dedicado a la venta de carteras, bolsos y billeteras elaborados bajo las bases de la marroquinería moderna. Sus piezas se confeccionan mediante técnicas tradicionales que integran herrajes, cierres y apliques metálicos para mejorar tanto su funcionalidad como su estética.

Cada pieza está elaborada de forma artesanal con cuero vegano, un material sintético o de origen vegetal diseñado para imitar la piel animal sin utilizar productos derivados de los seres vivos, explica la empresaria.

Este negocio inició “hace dos años con un ahorro que tenía y con la ilusión de traer carteras diferentes en su estilo, hechas de un material que resistiera y que fuera amigable con el medio ambiente”, recuerda.

“No es fácil emprender, pero mi recomendación es perseverar en el tiempo; la disciplina hace al maestro”, plantea la propietaria.

Guevara cuenta que lo que hace único su trabajo es que se maneja la exclusividad en los productos: “Solo tenemos de una a tres carteras por estilo”.

Si estás interesada en su trabajo cuyos precios inician en los B/.30.00, puedes contactarla en @kilele_pty o al teléfono +507 6408-8837.

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emprendimiento
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