“Kilele”, el emprendimiento local que apuesta por carteras de cuero vegano

Jessica Guevara es la creadora del emprendimiento Kilele, dedicado a la venta de carteras, bolsos y billeteras elaborados bajo las bases de la marroquinería moderna. Sus piezas se confeccionan mediante técnicas tradicionales que integran herrajes, cierres y apliques metálicos para mejorar tanto su funcionalidad como su estética.

Cada pieza está elaborada de forma artesanal con cuero vegano, un material sintético o de origen vegetal diseñado para imitar la piel animal sin utilizar productos derivados de los seres vivos, explica la empresaria.

Este negocio inició “hace dos años con un ahorro que tenía y con la ilusión de traer carteras diferentes en su estilo, hechas de un material que resistiera y que fuera amigable con el medio ambiente”, recuerda.

“No es fácil emprender, pero mi recomendación es perseverar en el tiempo; la disciplina hace al maestro”, plantea la propietaria.

Guevara cuenta que lo que hace único su trabajo es que se maneja la exclusividad en los productos: “Solo tenemos de una a tres carteras por estilo”.

Si estás interesada en su trabajo cuyos precios inician en los B/.30.00, puedes contactarla en @kilele_pty o al teléfono +507 6408-8837.