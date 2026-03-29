La Acodeco detecta 205 incumplimientos en etiquetado de eficiencia energética en aires acondicionados

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó un alto nivel de incumplimiento en el etiquetado de eficiencia energética de aires acondicionados comercializados en la ciudad de Panamá, tras una serie de inspecciones realizadas en establecimientos comerciales.

De acuerdo con resultados preliminares del Departamento de Metrología, se inspeccionaron 22 locales, donde se evaluaron 15 marcas y un total de 208 modelos de equipos. De estos, solo tres cumplían con las normas vigentes, mientras que 205 presentaban irregularidades.

Durante las verificaciones, la entidad constató que los equipos deben contar con su respectiva etiqueta de eficiencia energética visible para el consumidor, tal como lo establecen diversas normativas técnicas y legales.

“Todos los equipos exhibidos para la venta deben portar la etiqueta de eficiencia energética (...) a fin de que el consumidor pueda conocer el nivel de eficiencia energética del equipo antes de tomar una decisión de compra”, señaló la institución.

“La etiqueta de eficiencia energética permite a los consumidores comparar el consumo eléctrico de los equipos y optar por aquellos que representen mayor ahorro de energía y menor impacto en la factura eléctrica”, indicó.