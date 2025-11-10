La ACODECO recibió 729 quejas por incumplimiento de garantías en productos y servicios

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) informó que, entre enero y septiembre de 2025, se recibieron 792 quejas relacionadas con diferentes tipos de incumplimientos en productos y servicios, que en conjunto representan una cuantía total de B/.5,639,380.43.

Según las estadísticas de la entidad, los Departamentos de Decisión de Quejas registraron 500 casos por un monto de B/.280,912.84; el Departamento de Conciliación recibió 60 quejas valoradas en B/.2,437,602.49; mientras que la Sección de Vehículos a Motor contabilizó 232 reclamos, con un monto total de B/.2,920,865.10.

Ante este panorama, la ACODECO recordó que los términos y condiciones de las garantías deben estar establecidos por escrito de manera clara y precisa. Estos pueden incorporarse en el contrato de compraventa o consignarse en un documento adicional, el cual debe incluir, entre otros datos, los nombres y direcciones del proveedor y del consumidor, la descripción del bien o servicio, su marca, modelo, número de serie, tamaño, color predominante, así como la fecha de compra, entrega y duración de la garantía.

Asimismo, la institución subrayó que los proveedores están obligados a informar las condiciones generales para hacer efectiva la garantía, especificando los riesgos cubiertos y no cubiertos, el lugar donde debe presentarse la reclamación y la aprobación expresa del proveedor o su representante autorizado.

La entidad también recomendó a los consumidores revisar cuidadosamente los productos antes de retirarlos del establecimiento, tanto en ofertas como en ventas regulares, con el fin de evitar inconvenientes posteriores.

La institución enfatizó que, cuando un bien no funcione correctamente durante el período de garantía por causas atribuibles al fabricante, importador, distribuidor o proveedor, este último debe garantizar su funcionamiento mediante reparación, reemplazo o devolución del dinero. En los casos en que el producto no pueda repararse, el proveedor deberá reemplazarlo o devolver las sumas pagadas, según corresponda.

De igual forma, la ACODECO recalcó que ningún proveedor o intermediario puede ofrecer una garantía inferior a la otorgada por el fabricante, e instó a los consumidores a no confiar en promesas orales, ya que estas carecen de validez legal.

Finalmente, reiteró que la factura es el documento indispensable para cualquier reclamo posterior, pues constituye la prueba de la operación realizada y la garantía de los derechos del consumidor.