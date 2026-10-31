La ANALMO es reelegida para presidir la Cadena Agroalimentaria del Arroz

La Asociación Nacional de Molineros de Arroz (ANALMO) fue reelegida para un segundo período en la presidencia de la Cadena Agroalimentaria del Arroz, durante una reunión celebrada en David, provincia de Chiriquí, el 29 de octubre de 2026.

La representación del gremio continuará a cargo de Florentino “Tino” Ábrego, quien también preside la Junta Directiva de ANALMO.

Esta reelección da continuidad a la participación de la industria molinera en la conducción de esta instancia de coordinación sectorial, cuya agenda comprende asuntos relacionados con la producción, comercialización, inventarios y abastecimiento del principal alimento de la canasta básica panameña.

Ábrego asumió nuevamente esta responsabilidad con el compromiso de mantener el trabajo conjunto entre los distintos integrantes de la cadena y las autoridades nacionales, en un escenario marcado por los efectos del fenómeno de El Niño sobre la actividad agrícola, las consecuencias del reciente terremoto en Azuero y la necesidad de combatir el comercio ilícito.

“Asumimos esta reelección con mucho orgullo, compromiso y responsabilidad. Hemos venido trabajando como cadena, procurando siempre el bienestar del país. Queremos agradecer al Gobierno Nacional por el trabajo que ha desarrollado de la mano con el sector arrocero”, expresó Ábrego.

El presidente de ANALMO destacó que la prioridad inmediata debe concentrarse en proteger la producción nacional y completar la cosecha correspondiente al presente ciclo agrícola, antes de considerar decisiones sobre eventuales importaciones.

“Todavía no es prudente hablar de una importación. En este momento debemos procurar defender lo nuestro y, cuando corresponda, evaluar si existe alguna necesidad de importar”, sostuvo.

En materia de abastecimiento, Ábrego explicó que el terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre en Azuero alteró la programación de los inventarios de arroz almacenado en silos, por lo que consideró necesario esperar los resultados de estas verificaciones antes de establecer cifras sobre las existencias disponibles.

Según indicó, durante noviembre y diciembre será posible contar con mayores elementos para determinar las necesidades del mercado nacional, una vez concluya la cosecha pendiente y se disponga de información actualizada.

Otro de los asuntos examinados fue el contrabando, que continúa representando un desafío para la comercialización formal del arroz. Ábrego reiteró la importancia de mantener la vigilancia frente al ingreso irregular del producto, debido a sus repercusiones sobre la producción y la industria nacional.

El dirigente también envió un mensaje de reconocimiento a los productores panameños que han mantenido sus actividades pese a las dificultades climáticas, particularmente las ocasionadas por el fenómeno de El Niño.

“Nuestros productores son valientes y optimistas. El fenómeno de El Niño los ha afectado, pero, pese a esas dificultades, siguen cultivando la tierra. Tenemos confianza en que vendrán mejores días para el sector”, manifestó.