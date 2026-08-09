La APEDE pide fortalecer las instituciones para generar mayor confianza y estabilidad

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Alberto López Tom, afirmó que Panamá debe fortalecer sus instituciones para generar mayor confianza, seguridad jurídica y condiciones que permitan impulsar las inversiones y el desarrollo económico del país.

López Tom sostuvo que la institucionalidad no es un concepto exclusivo del ámbito político o jurídico, sino que se refleja en aspectos cotidianos como la aplicación igualitaria de las leyes, la transparencia de las instituciones y la toma de decisiones públicas basada en el interés nacional.

“Hay conversaciones que no se pueden seguir posponiendo, una de ellas es la necesidad de fortalecer nuestras instituciones”, señaló el presidente de APEDE.

En ese sentido, destacó que la estabilidad institucional es fundamental para la actividad empresarial, debido a que las compañías requieren reglas claras y previsibles para planificar inversiones a largo plazo. Asimismo, advirtió que la incertidumbre y las demoras en procesos judiciales pueden afectar la confianza de los inversionistas y limitar la competitividad del país.

Ante este escenario, López Tom indicó que APEDE busca participar activamente en las discusiones sobre los principales temas nacionales mediante propuestas y espacios de diálogo entre el sector público, privado, la academia y la sociedad civil.

Bajo el lema “Conecta, Evoluciona e Incide”, el gremio estableció una hoja de ruta para este período, orientada a conectar personas e ideas, evolucionar frente a los desafíos actuales e incidir mediante propuestas técnicas y responsables.

Entre las iniciativas anunciadas se encuentra el Observatorio de Transparencia Judicial, que busca contribuir a un sistema de justicia más transparente, independiente y eficiente. López Tom aclaró que la iniciativa no pretende cuestionar a las instituciones, sino aportar a su fortalecimiento mediante mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Además, señaló que el fortalecimiento institucional también debe aplicarse dentro del propio gremio, por lo que APEDE continuará trabajando en materia de gobierno corporativo, transparencia, rendición de cuentas y participación de sus miembros.

Por otro lado, López Tom destacó la necesidad de promover un desarrollo más equilibrado en Panamá y aprovechar el potencial productivo, turístico y logístico de las provincias. A su juicio, impulsar la competitividad de las regiones y atraer inversiones permitirá generar mayores oportunidades fuera del área metropolitana.

Finalmente, el presidente de APEDE sostuvo que el fortalecimiento de las instituciones es una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado, los gremios, las universidades y la ciudadanía.

“Fortalecer las instituciones no es un fin en sí mismo; es la mejor manera de construir un país con más oportunidades, mayor confianza y un futuro más próspero para todos”, afirmó.