La Asamblea Nacional anuncia que revisará el contrato entre el Estado y empresas eléctricas

Luego de escuchar las quejas del Comité por la Defensa de los Servicios Públicos sobre anomalías que afrontan los clientes de las empresas eléctricas a nivel nacional, el presidente de la Asamblea Nacional Jaime Vargas aseguró que el Legislativo revisará el contrato entre el Estado y las distribuidoras.

Vargas señaló que ordenará la conformación de una mesa de trabajo, la cual estará encabezada por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), la Defensoría del Pueblo, miembros del Comité y demás sectores afectados.

Además, el presidente de la Asamblea Nacional indicó que hará los esfuerzos necesarios para dotar a la ASEP de las herramientas jurídicas necesarias para ponerle un fin a la problemática existente y poder revisar el tiempo que le queda vigente al contrato de dichas empresas eléctricas.

“El tema de las fluctuaciones y apagones constantes, los cuales generan pérdidas económicas a familias humildes de todo el país, debe resolverse lo más pronto posible, con el apoyo de las empresas distribuidoras y las instituciones gubernamentales respectivas. Desde la Asamblea, contarán con todo nuestro apoyo”, enfatizó Vargas.

Los voceros del Comité por la Defensa de los Servicios Públicos entregaron una propuesta que contiene tres aspectos importantes como el nombramiento de una comisión de trabajo, la convocatoria a una audiencia pública con las empresas involucradas y el establecimiento de una ley que dé inicio a una nueva política de los servicios energéticos.

Varios de los presentes hicieron énfasis a las situaciones que han afrontado con tarifas eléctricas impagables, daños de artefactos eléctricos, la falta de agua potable por no tener fluido eléctrico las turbinas y la falta de mantenimiento de las líneas de distribución.

Destacaron que los reclamos presentados en las empresas eléctricas en muchas ocasiones no son resueltos y el “call center” no está ubicado en Panamá, si no en la República de Colombia, afectando aún más la formal presentación de los reclamos al momento de faltar el servicio de energía eléctrico, situación que ocurre a diario en Veraguas, Panamá Oeste, Chiriquí y deviseros sectores a nivel nacional.